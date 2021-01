Maxime FLAUW

"Pourquoi quand on dit va , il va ?", ma préoccupation.



Baccalauréat F2, engagé comme matelot dans la Marine Nationale en 1975. Officier de marine en 1982.

Capitaine de frégate, ingénieur mécanicien diplômé par l'Etat.

Douze années à la mer, sept en états-majors et directions, six en écoles comme professeur et formateur d'élèves-officiers au leadership.

Travaux littéraires (Prix Maréchal Lyautey) et scientifiques pour la mission Innovation (publication)

Goût de l'initiative, esprit critique, pédagogue et novateur (reconnu par le Ministère de la Défense)



Loisirs. Radioamateur (F5JDK). Président 2013 2014 Rotary-Club BREST POINTE D'ARMORIQUE.

Passion des montages audio et radio à tubes électroniques.



Mes compétences :

Management opérationnel

Direction technique

Gestion de projet