Maxime GRUNER

Spécialiste de l'agencement, j'aime gérer les projets de A à Z. Mes compétences dans ce domaine me permettent de mener les projets depuis l'analyse du besoin du client jusqu'à la livraison du projet.

J'aime particulièrement concevoir des solutions adaptées prenant en compte les aspects fonctionnels, esthétiques , techniques et financiers.

Ma formation initiale en ébénisterie d'art puis mon perfectionnement dans le domaine industriel me confèrent des qualités techniques très variées et une bonne connaissance des différents matériaux.



Mes compétences :

CFAO

Design

CAO

DAO

Conception

Gestion de projet

Marchés publics

Gestion affaire