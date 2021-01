Maxime LE CORGUILLÉ

Expert et Finance est une société spécialisée depuis 30 ans dans le conseil en Gestion de Patrimoine. Notre partenariat historique avec les Experts-Comptables nous permet de développer une activité en inter-professionnalité dans le but de garantir un conseil objectif et pertinent à nos clients. Diplômé du Master 2 en Gestion de Patrimoine de Nantes, je me tiens à votre disposition, vous clients, mais aussi experts-comptables, notaires et avocats, pour vous présenter notre activité dans le but de développer un partenariat durable dans le temps et apporter à vos clients des solutions, validées par nos services juridiques et patrimoniaux, et adaptées à leurs besoins



Mes compétences :

Droit des successions

Conseil

Fiscalité patrimoniale

Gestion de patrimoine

Optimisation de la détention de l'immobilier professionnel

Optimisation de la trésorerie excédentaire

Optimisation de la transmission d'entreprise