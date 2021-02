Qui suis-je ?

diplômé en management de projets événementiels (Groupe Sup de Co La Rochelle), qui a effectué des stage pour parfaire ses connaissances et enrichir ses savoirs-faire.

Auparavant, j'ai obtenu une licence de gestion à l'institut de gestion de La Rochelle et un bachelor business au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle);

... et maintenant Boulanger, certes il ny a pas beaucoup de rapport, mais les opportunités de la vie font changer. Après avoir été vendeur automobile puis gérant dans la marque Renault au sein d'une agence, c'est un poste très polyvalent, qui mêle vente(occasions et neufs, véhicules particuliers et utilitaires), communication (publicité, événements...), achats (voitures, pièces détachées, prestations ...et gestion administrative et ressources humaines...





Pourquoi sur Viadéo ?



Avant tout pour étudier de nouvelles opportunités professionnelles dans le secteur automobile.



en savoir plus ?



Passionné d'aviation de tourisme et des sports mécaniques que j'essaye de pratiquer régulièrement, j'aime les valeurs associatives, auxquelles jai participé activement (vice président Aéroclub de Jonzac 17500), le respect et l'entraide font parties de mes valeurs.





Mes coordonnées : MERCI DE ME CONTACTER VIA MON ADRESSE EMAIL OU PAR TELEPHONE.



Maxime Moreau



maxmoreau1@hotmail.com

06.84.04.70.75



A Bientôt

Maxime Moreau



Mes compétences :

Automobile

Communication

Vente

Conseiller commercial

Vendeur

Commercial

Organisation