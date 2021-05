Maxime RAVISY

À lécoute des besoins de mes clients, je travaille à des réponses graphiques percutantes, flexibles et créatives. Spécialiste en print et digital, japporte autant une vision artistique globale quun savoir-faire en design graphique opérationnel.

website : maximeravisy.fr



Direction artistique multi-projets.

Branding, identité visuelle et positionnement de marque.

Conception de supports print et digitaux.

(livre, magazine, affiche, flyer, application mobile, site internet, site vitrine, newsletter, social media)

Illustration, storyboarding, graphisme et création de contenu visuel original.

Curation, retouche et éditing photo, informé des tendances. Typographie.