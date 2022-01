Maximilien PUPIN

Je suis à la recherche d'un CDI hors commerce, avec des misions qui ont suscité mon intérêt durant mes différentes expériences professionnelles :

- soit en lien avec le merchandising, l'implantation et le développement linéaire (connaissance du commerce multi-enseigne et créativité)

- soit en lien avec des missions de monitorat vente, formation.



Je suis à l'écoute de poste qui correspondent à mon profil.



Mes compétences :



Management

Gestion administrative

Animation commerciale, implantation

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion de personnel

Prospection

Accueil téléphonique et traitement de mails

Archivage, facturation, gestion de SAV

Base assurance



Postes recherchés :



- promoteur de vente, chef de secteur GMS, animateur de vente (pour une marque)

- assistant de la relation client, assistant commercial

- formateur vente

- assistant commercial en intérim

....