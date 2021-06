Passionnée d'art, de littérature, de mode et de voyages, en quête de ressources originales pour nourrir mon appétit culturel et artistique, j'admire le caractère original et la spiritualité subtile qui composent les œuvres et les personnes.

Mes domaines d’intérêt et de compétence sont le dessin, la mode, la communication et le rédactionnel.

J'ai obtenu un Diplôme Universitaire et Technologique de publicité en 2013 à Bordeaux 3, puis une licence "Lettres modernes art et culture" à Paris 13. Cette année je suis en mastère 1 "Innovation en marketing et communication" à l'ESP.

Cette année je me lance dans la création et la gestion totale d'un site de e-commerce proposant une sélection limitée de bijoux et accessoires : Eminentes



website perso : http://maydavid2.wix.com/maydavid2

e-shop : http://www.eminentes.com



Mes compétences :

Dessin

Photographie

Mode

Art