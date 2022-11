Maya GRGURIC HALFOUN

Je suis à la recherche d'un poste d'animatrice socioculturelle.

Je peux accompagner des jeunes, des adultes ou des personnes âgées. Je saurais accompagner votre public vers son autonomie, son bien-être et le vivre-ensemble.

On me dit sociable, passionnée, à l'écoute et patiente. De plus je suis passionnée par l'art et la culture ce qui me permets d'allier le plaisir et le travail. Je suis bilingue en polonais et parlant couramment Anglais ce qui me permet de parler avec un public étranger.

Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Accueil

Ecoute

Sens de l'écoute

Sociable

Sorties

Microsoft Excel

Blogging