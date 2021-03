Ayant eu loccasion déchanger avec différents entrepreneurs et gérants de TPE de mon environnement, jai pleinement pris conscience de leurs difficultés à gérer leurs tâches administratives au quotidien, tâches quils trouvaient chronophages en regard de leurs activités principales.

Désirant moi-même travailler à mon compte, lidée de minstaller à mon tour pour leur proposer mes services a germée tout naturellement il y a 2 ans, mûrie pour enfin se concrétiser en ce début d'année 2021.

Volontaire et dynamique, jentame donc avec enthousiasme ce nouveau chapitre de ma carrière en devenant une professionnelle indépendante avec pour motivation principale de répondre « présente » lorsque qu'un(e) professionnel(le) aura besoin dêtre épaulé(e) administrativement.

"Maya TéLéSecrétariat saura répondre présente pour vous faciliter la vie en butinant vos tâches administratives".

Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon site internet

https://maya-telesecretariat.fr/



Mes compétences :

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Ecoute, Adaptabilité

Dynamisme

Microsoft Office

Esprit d'initiatives