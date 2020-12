Mbaki JONATHAN (JONATHAN MBAKI)

Acteur du développement et coordonnateur du Réseau des Educateurs du Développement Durale (REDD/Ong), une Organisation non gouvernementale de développement qui a dans ses objectifs la promotion du développement durale;



Jonathan Mbaki a effectué ses études secondaire et humanitaires (bac) au Lycée Kiezila se trouvant dans la province du Kongo centrale à l'Ouest de la République Démocratique du Cogo.



il poursuit ensuite ses études supérieur à l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe à Kinshasa Gombe jusqu'à obtenir son diplôme de licence en pédagogie appliquée; section des sciences exactes dans le département de la Géographie et Gestion de l'Environnement.



il es animateur des conférences sur l'environnement et donc un activiste engagé dans les questions ayant traits au problèmes climatique actuels et ceux du développement durable.