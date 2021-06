Mbeurgou DIOP

Je suis titulaire d'un master en Electronique, Energie Electrique et Automatique parcours composants et antennes pour les télécommunications et d'une licence en Electronique et Télécommunications.



J'ai de l'expérience dans la conception, simulation, routage, hyperfréquence, électronique analogique, traitement du signal, réseaux (2G, 3G, 4G, 5G) ...

Positif, dynamique et possédant une bonne capacité danalyse, je souhaite vous apporter toute mon énergie et ma créativité afin détablir une stratégie opérationnelle efficace.