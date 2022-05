Mbogne Chedjou GABRIEL CÉDRIC

Je suis un jeune homme dynamique, discipliné, travailleur et très sociable.

J'ai étudié le droit privé jusqu'en année de maitrise à l'Université de Yaoundé II Soa, diplomé de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), je suis compétent dans les domaines suivants: conseil juridique (droit OHADA, droit communautaire, intégration juridique), conseil en stratégie d'entreprise, management des organisations et marketing opérationnel.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Contribution à la création de nouvelles nor

Étude d'impact juridique

Identification et interprétation des sources r

Exploitation des données recueillies en les adap

Conseil juridique, Consultation

Intelligence économique (PME et secteur informel)