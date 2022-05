Mc Vianney TENNE NOUTENIJEU

Je m'appelle Vianney NOUTENIJEU et je suis un jeune Camerounais passionné des technologies de l'Information et nourrissant beaucoup d’engouements pour les domaines de l'Administration Réseaux, Systèmes et sécurité. Possédant plus de 2 années d'expériences professionnelles, je souhaite intégrer une Entreprise s'investissant dans la technologie et plein de défis, afin de donner le meilleur de moi même tout en offrant la vie tant recherchée à ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

CCNA

Windows 2008 R2

VPN

StP

Secure Socket Layer

RIP

RADIUS

Personal Home Page

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Project

Microsoft Office

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

JavaScript

Hyper-V

HTML5

ETHER

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Equipements CISCO

Routage et commutation

RAID

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Cisco Switches/Routers

NAGIOS

Microsoft Windows Server 2013 R2

GLPI

EyesOfNetwork

KVM

Technologies Huawei en Routage et Commutation