Mebrouk BOUGUECHTOULI MEBROUK (MEBROUK BOUGUECHTOULI)

Ingénieur en Informatique Groupe BELLAT ( FACTO ) Alger :



* Formation et Administrateur Des Serveurs : VMware, Active

Directory, Exchange Mail, Fichiers, Anti-Virus.



* Formation Complète et Administrateur de Projet Déploiement

de lERP '' SENERGY-ERP COSOFT BY COMMERCIAL'' de lentreprise (Administration, Sécurité, Production, Ventes, Stock, Achats,

Trésorerie, Paie et Personnel, Business Intelligence, Contrôle Qualité,

Livraison Mobile, Messagerie).



* Formation Complète et Administrateur BIO TIME 8.0 ''Gestion De

Présence Et de Temps''.



*Installation et Configuration des Pointeuses '' Multi-Biometric

Identifacation ZKteco''.



* Installation et Configuration les caméras surveillance de la

société '' ViewClient et SmartPSS ''.



* Connaissance sur FortiGate.



* Gestion des achats de matériel et des licences.



* Connaissance de BIG PAIE ET BIG GRH.



Gestionnaire Du Stock Groupe BELLAT ( C V A ) Alger :



* Gérer les produits matière première et les produits matière finis.



* Gestion des espaces de stockage.



* Suivi et proposition damélioration des procédures.



* Préparer les commandes, Inventaire.





Magasinier Groupe BELLAT ( C V A ) Alger :



* Gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité, approvisionnement auprès desfournisseurs, rangement,

nettoyage, inventaire.



* Traitement des commandes.



* Conduite transpalette et du chariot élévateur.