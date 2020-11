Un jeune diplomé, licencier en géologie option hydrogéologie



*Mes compétences:

-Connaissance de la géophysique, hydrodynamique, topographie et la chimie des eaux

-Analyser et traiter des données hydrogéologiques

-Tracé des cartes piézométriques et profils topographiques

-Connaissance des logiciels ARCGIS / AQUIFER TEST / MICROSOFT OFFICE