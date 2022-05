Médéric HILLION

Ingénieur chargé de projet en CVC / Fluides / Thermique. Dans le logement et le tertiaire, je tiens mes projets dans leur intégrité, depuis le DPC jusqu'au DCE (+ACT/VISA/EXE/DET). Quand le temps manque, il m'arrive quelquefois de sous-traiter certaines phases à mes collègues thermiciens et dessinateurs. Mais je reste néanmoins, responsable de mon projet.



Je suis également membre de l'AICVF. Association qui me permet de rester informer sur le métier (innovations et retours d'expériences). Je participe également aux réunions techniques et je suis abonné à la revue mensuelle CVC.



En recherche d'opportunités à AGDE et alentours ainsi que dans les DOM-TOM.



En maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, en CVC/Fluide/EnR



Mes compétences :

RT2012

Bâtiment

Thermique

Solaire

Commissioning BREEAM

Conception

Fluides