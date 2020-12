Megan WIEBER

Évoluant dans une génération digitale, je suis devenue une grande passionnée du web.



Grâce à mes différentes expériences professionnelles et bénévoles, j'ai acquis des compétences en matière de community management, de gestion de projet, de montage photo et vidéo, de référencement, de rédaction web et de webmastering via Wordpress.



- Vous souhaitez développer la notoriété de votre entreprise sur les réseaux sociaux ?

- Accroître votre clientèle grâce à internet ?

- Faire du digital un nouveau moyen de communication ?





~ CE QUE JE PEUX FAIRE POUR VOUS :



Définir et mettre en application une stratégie digitale ;

Animer vos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et Linkedin ;

Rédiger des articles de blog ;

Créer des montages photos et vidéos ;

Créer des newsletters ;

Refondre votre site internet ;

Former dans l'utilisation des médias sociaux dans votre stratégie digitale ;

Créer votre logo ;

Créer des flyers ;

Créer des cartes de visites.



TRAVAILLONS ENSEMBLE ET DÉVELOPPONS DES SOLUTIONS RENTABLES POUR VOTRE ENTREPRISE





ME CONTACTER :



Mail.: meganwieber64@gmail.com

Tél.: 06.79.62.81.88



Mes compétences :

Microsoft Office

Travail en équipe

Gestion des stocks

Gestions des rayons

Merchandising

Création vitrines

Être seule dans une boutique

Mode

Wordpress

Réseaux sociaux

GANTT Project

Twitter

Facebook

Vente

Marketing

Conseil en communication

Communication visuelle

Communication événementielle

Communication interne

Communication externe

Communication

Gestion de caisse

Canva

Conseil client

Informatique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Visite virtuelle

Rédaction web