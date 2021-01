Mehdi ARFAOUI

Actuellement en recherche d'un stage afin de valider mon DUT (du 19 Avril au 02 Juillet 2021) :



Je suis diplômé d'un baccalauréat scientifique option science de l'ingénieur que j'ai obtenu avec mention au lycée La Martinière Monplaisir ainsi que d'un DUT en Génie Mécanique et Productique à l'IUT Lyon. Grâce à ce dernier, j'ai pu me familiariser avec des domaines tels que la conception, la gestion de production, la qualité et le contrôle en utilisant de nombreux outils mécaniques, mathématiques, informatiques et électroniques. J'ai également pu obtenir des connaissances concernant le domaine du dimensionnement de structures ainsi qu'en science des matériaux.



Tous ces outils et connaissances mont également permis d'entreprendre un projet tuteuré d'un volume de 180 heures sur la réalisation complète d'une pocket bike et la fiabilisation de pocket bike existantes afin de participer à une compétition entre IUT français. En classe de terminale j'ai également pu réaliser une soufflerie d'étude complète afin de mettre en évidence l'aérodynamisme d'un profil d'aile d'avion pour un volume d'environ 60 heures.



Liste de mes compétences :



Informatiques :

- CAO/CFD : Solidworks, Mécaflux

- Code G ISO, quelques notions de C++, EXCEL VBA, langage Arduino et SQL (base de données)

- Maîtrise du Pack Office



Techniques :

- Tournage/Fraisage (conventionnel et CN)

- Câblage de systèmes hydrauliques



Linguistiques :

- Français : lu, écrit, parlé

- Anglais : lu, écrit, parlé (niveau B1)

- Espagnol : niveau A1