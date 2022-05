Mehdi BOULARES HUGONNARD (BOULARES)

Après une quinzaine d'années d'activité dans le milieu informatique, j'ai entrepris une reprise d'étude en droit. J'ai enchainé une licence (2008) puis une maitrise en droit privé à l'Université Pierre Mendes France de Grenoble, et je me suis finalement spécialisé en droit des affaires l'université de Strasbourg, où j'ai obtenu un Master 2 en droit des affaires et du multimédia.



Je dispose d'une expérience en cabinet d'avocats (droit social), ainsi que de juriste en droit de la consommation et des contrats commerciaux.



Après un an dans des fonctions au sein du service achats, marchés publics de la ville de Grenoble j'ai enchainé à sur une mission de Directeur Général des Services dans une commune de 3200 habitants.

J'occupe depuis septembre 2014 un poste de DGS sur la commune de Bernin en Isère.



Mes compétences :



Bonne maitrise du fonctionnement des collectivités publiques / des statuts des agents



Pilotage et suivi de projet



Droit des contrats publics/privé (baux, contrat administratif, contrat travail)



Suivi des procédures administratives



Contentieux en urbanisme /foncier (suivi de l'élaboration du PLU et de sa 1ère modification) Reprise intégrale et mise en conformité du réglement local de publicité



Domanialité (bien sans maitre, désaffectation /déclassement domaine public ...)

Marchés publics (choix et élaboration des procédures, rédaction des pièces du DCE).



RH : suivi des effectifs et gestion des compétences / Mise en place RIFSEEP, LDG, Télétravail, ...



Formation en 2020 sur l'évaluation des politiques publiques