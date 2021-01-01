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Mehdi MEHDI BENZAGOUTA (BENZAGOUTA)

En résumé

Issu d'une formation technique supérieur en bâtiment Génie civile et mécanique.

Mes compétences :
Ingénieur bâtiment et génie civil VAE le CESI
ETUDE DES STRUCTURES EN BÉTON ET CHARPENTE
STAGE 6 MOIS FIN D ETUDE CHEZ AREVA

Entreprises

  • VINCI GRAND PROJET - Projeteur methôde

    Rueil-Malmaison Cedex 2014 - 2014

  • SUBSEA 7 - Métreur vérificateur

    SURESNES 2013 - 2013

  • BET STRUCTURES auto-entrepreneur - Maitre d'œuvre conducteur de travaux

    2012 - maintenant

  • TECHNIP - PROJETEUR STRUCTURE

    Paris 2012 - 2012

  • NOVARKA TCHERNOBYL - PROJETEUR STRUCTURE METHODE

    2012 - 2012

  • SNC Lavalin - PROJETEUR STRUCTURE BETON ARME ET CHARPENTE METALLIQUE

    Ivry-sur-Seine 2011 - 2011 Etablissement des plans de coffrage et de ferraillage en phase d exécution d'un bâtiment industriel d extraction d'acid .......projet JIFCO EN JORDANIE.

  • GDF SUEZ - Projeteur structure

    2010 - 2012

  • AREVA - PROJETEUR GENIE CIVIL SYNTHESE

    Paris La Defense 2009 - 2010 Réalisation des plans guide génie civil béton et charpente à partir de plans DCE AREVA.
    Contrôle et visa des plans d’exécution centrale nucléaire.

  • EGIS IOSIS - TECHNICIEN PROJETEUR EN STRUCTURE BETON ARME ET CHARPENTE

    2007 - 2008 Etude de projet en phase d'appel d'offre de bâtiment industriel,logement,parking, hôpitaux...................

Formations

  • CFAI Etudoc

    Annecy Le Vieux 1997 - 1998 BTS E.R.O. Etudes et Réalisations d'Outillages - DESSIN TECHNIQUE MÉCANIQUE ET CHARPENTE METALLIQUE+ETUDE DE MOULE DE MISE EN FORME DE MATÉRIAUX+TECHNOLOGIE DES OUTILS DE MISE EN FORME DES MATÉRIAUX+RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX+COMMUNICATION+CARACTÉRISTIQUE DES ACIERS ET ALLIAGES+ATELIER MACHINE CONVENTIONNELLES ET NUMÉRIQUE (FRAISAGE+TOURNAGE+RECTIFICATION+CENTRE USINAGE+MACHINE A FIL+VIS SANS FIN IN

  • Lycée Louis Lachenal Argonay

    Pringy 1991 - 1996 BÄTIMENT GENIE CIVIL

    BAC STI GENIE CIVIL et BTS BATIMENT - TOPOGRAPHIE.PREPARATION DE CHANTIER.ORGANISATION DE CHANTIER.ETUDE DE PROJET DE CONSTRUCTION.MECANIQUE.DESSIN TECHNIQUE.ESSAI ET MESURE DES CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX.ETUDE DE SOL.ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.VRD.....................CONDUITE DE TRAVAUX et CALCUL STRUCTURE BETON ARME ET CHARPENTE

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