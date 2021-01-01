Mehdi MEHDI BENZAGOUTA (BENZAGOUTA)

Annecy Le Vieux1997 - 1998BTS E.R.O. Etudes et Réalisations d'Outillages - DESSIN TECHNIQUE MÉCANIQUE ET CHARPENTE METALLIQUE+ETUDE DE MOULE DE MISE EN FORME DE MATÉRIAUX+TECHNOLOGIE DES OUTILS DE MISE EN FORME DES MATÉRIAUX+RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX+COMMUNICATION+CARACTÉRISTIQUE DES ACIERS ET ALLIAGES+ATELIER MACHINE CONVENTIONNELLES ET NUMÉRIQUE (FRAISAGE+TOURNAGE+RECTIFICATION+CENTRE USINAGE+MACHINE A FIL+VIS SANS FIN IN
BAC STI GENIE CIVIL et BTS BATIMENT - TOPOGRAPHIE.PREPARATION DE CHANTIER.ORGANISATION DE CHANTIER.ETUDE DE PROJET DE CONSTRUCTION.MECANIQUE.DESSIN TECHNIQUE.ESSAI ET MESURE DES CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX.ETUDE DE SOL.ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.VRD.....................CONDUITE DE TRAVAUX et CALCUL STRUCTURE BETON ARME ET CHARPENTE