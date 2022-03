Mehdi RAKI

Je suis un jeune marocain, titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en réseaux informatiques .



J'ai acquis beaucoup de connaissances st de compétences dans de nombreux domaines, je maîtrise la Configuration d’un routeur (CISCO), Notion de sécurité des réseaux informatiques, Installation et optimisation d’un poste, Réseaux : fonctionnement et installation des réseaux informatique, Programmation, Langage C++, Bureautique: Word, Excel, Power point, Access.



- créatif

- l'esprit d'equipe

- motivé

- passionné





Mes compétences :

certificat de microsoft office Word 2010