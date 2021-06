Je suis MEHRZI FAYCEL gérant de la société "TFCC" société tunisienne froid chauffage et climatisation qui assure les travaux d’installation et la maintenance de :

- Climatisation.

- Chauffage Central ou par le sol.

- Plomberie Sanitaire.

- Froid commercial et industriel.

- Piscine...etc.







Je vous invite à me contacter afin d'envisager une future collaboration.



Cordialement.



Mehrzi Faycel



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

installation

Maintenance

Plomberie

plomberie sanitaire