Meije ORLHAC

Mon expérience professionnelle s'est construite dans le secteur de la fabrication industrielle et artisanale de bijouterie/joaillerie. Mes compétences me permettent d'orchestrer un produit comme un projet, de sa conception jusqu’à son industrialisation. J'ai l'habitude d'être l'interface entre les différents services, de suivre la production interne et externe et de réaliser les dossiers de fabrication, pour des petites séries ou des pièces uniques. .



Suite à plusieurs expériences internationales, je souhaite intégrer une entreprise qui offre de nouveaux challenges et des perspectives d'évolution.



Mes compétences :

Techniques de bijouterie

Industrialisation de la production de bijoux

Contrôle qualité

Sourcing

Management d’ouvrières et techniciens

Production

Management