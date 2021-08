Mélanie BUSO

Je suis flûtiste, musicienne de scène et enseignante depuis plus de 10 ans.

J'ai eu différentes formations et obtenu : licence jazz, DEM classique et jazz, le MIMA, DNSPM Jazz/MAA/Musiques du monde.



J'ai enseigné dans différentes structures (Conservatoire, écoles de musique, MJC etc...) pour les classes de flûte mais aussi pour des ensembles (ensembles de flûtes, ateliers d'improvisation, de sound painting, de compositions, etc..)



J'ai joué et joue dans des groupes aux musiques variées, comme Les XXElles (nonnette jazz actuel), Assim Assado (quartet Choro Brésilien), Le Sorcier (quartet jazz et musiques brésiliennes, par Jean-Marc Padovani), Purple Gang (trio chansons théâtral) et Aram (quintet jazz actuel par Simon Charrier)