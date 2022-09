Mélanie CHARBONNEL

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Même si un entretien est bien plus parlant, voici quelques mots sur mon parcours:



Issue d'une formation supérieure en Ressources Humaines en alternance, j'ai saisi des opportunités professionnelles variées dans mon domaine mais aussi dans d'autres tels que la vente, la logistique, la comptabilité, l'accueil, le management ... qui me permettent aujourd'hui de mieux comprendre les attentes et contraintes de différents métiers.



Par ailleurs, au cours de ces 10 ans d'assistanat, j'ai pu tirer un enseignement essentiel: j'ai besoin d'occuper un poste polyvalent et avec un contact relationnel important pour être épanouie.



A la recherche d'une entreprise dynamique qui saura miser sur mon indéniable capacité d'adaptation, mes compétences et ma volonté, je vous invite à me contacter afin que je vous transmette les lettres d'appréciation de mes derniers employeurs les plus significatifs.





A bientôt!



Mélanie



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office