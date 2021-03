Mélanie COLLIN

Après une formation de journaliste et plusieurs années d'exercice pour de nombreux titres, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein de collectivités, puis de devenir attachée parlementaire. Des expériences qui m'ont permis de développer la connaissance que j'ai de mon territoire, la Meurthe-et-Moselle, ainsi que mon réseau.



Aujourd'hui, j'ai choisi de me tourner vers un autre domaine, celui de l'emploi et de la formation, en occupant le poste de chargée de projet à la Maison de l'emploi du Grand Nancy, spécialisée dans la filière forêt-bois qui caractérise si bien le Grand Est.



Ma polyvalence, mon adaptabilité et l'envie de relever de nouveaux challenges sont mes principaux atouts.