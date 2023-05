Ma carrière en tant que traductrice commencée en 2000 m’a amenée à développer une expérience internationale riche et pertinente en traduction et communication écrite mais aussi en assistanat de direction.



Je suis actuellement en veille active à la recherche d'un nouveau poste qui me permettrait d'exploiter aussi bien mes compétences de linguiste que d'assistante et ce sur la région de Montpellier.



Mes compétences :

Traduction