Mélanie LALOY

Sens de l'écoute

Ouverte d'esprit

Capacité à mener des entretiens , évaluer les compétences, recruter par simulation

Maîtrise des mesures d'insertion

Esprit de synthèse et d'analyse

Sens de l'initiative

Connaissance dans les domaines des sciences humaines

Aisance relationnelle



Mes compétences :

Accueil et informations auprès des publics

Accompagnement à la construction d'un itinéraire d

Aide à l'élaboration d'un parcours social et ou pr

Transmission de savoirs et savoirs faire inscrits

Accompagnement à la définition et ou validation de

Conception d'outils pédagogiques

Établissement de bilans

Utilisation de la base de données ABC viesion

Utilisation du DUI Du conseil départemental 62

Utilisation de prest@ppli de pôle emploi

Évaluer des compétences et capacités

Évaluer des habiletés

Recruter par exercices de simulation