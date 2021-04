Melanie MARION

Psychologue clinicienne depuis plusieurs années, mon parcours et mes formations me permettent aujourd'hui d'exercer mon métier au sein d'une association en tant que salarié, mais également en libéral. J'accompagne au quotidien des enfants et adolescents porteurs d'autisme, et/ou de déficience intellectuelle. J'interviens également auprès d'un public adulte pour toutes pathologies ou problématiques diverses.

Ma formation en hypnose et thérapies brèves me permettent aujourd'hui de proposer un suivi, une thérapie au plus proche des besoins du patient.

Force d'une "boite outil" riche, d'une bonne qualité relationnelle et d'un grand sens de l'écoute, je mépanouis dans mon métier.