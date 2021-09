Mélanie NOGARET-TUTTLE

Actuellement en poste chez MSC Cruises France, je suis en charge de projets tels que les campagnes publicitaires (communication multicanal : digitale, TV, Radio, presse, affichage) ainsi que de l'élaboration des brochures pour le marché français (annuelles, saisonnières, produits...), des flyers et des outils d'aide à la vente.



J’ai obtenu ma licence en 2011 que j'ai effectuée en alternance chez le tour opérateur One Way Bleu en tant que conceptrice de voyages sur-mesure. J’ai ensuite été au poste d’Assistante mise en ligne chez Un Monde à Deux où je travaillais sur la refonte du site internet avec la mise en ligne de produits touristiques (rédaction des descriptifs, retouche des photos et cotations).



Je suis une passionnée de voyages, j'ai eu la chance de découvrir l'Australie où je me suis installée huit mois en 2005-2006. Depuis j'ai parcouru le Brésil, États-Unis, la Thaïlande, l'île Maurice, la Réunion, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Sri Lanka ...



Je suis dynamique, rigoureuse, force de proposition, curieuse et créative. Mon investissement et ma réactivité, dans chacun des projets qui m'ont été confiés, m'ont permis de les mener avec succès.



Mes compétences :

Production

Stratégie digitale

Communication

Marketing

Marketing stratégique

Webmarketing