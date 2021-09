Ma formation ainsi que mes compétences m'ont résolument tourné aux métiers de la Finance, du Contrôle de gestion et l'Audit... Travaillant en équipe, je désire enfin, proposer mes services aux entreprises, dans l'accomplissement de leurs objectifs.



Mes compétences :

Organisation du travail

MISE EN PLACE DE SYSTEME ET TRAITEMENTS COMPTABLES

Déclarations sociales et fiscales

Innovation & Autonomie professionnelle

Tenue de Comptabilité

TRAVAUX DE FIN D'EXERCICE

Réassurance