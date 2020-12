Mélina FOURRÉ

Titulaire du titre professionnel de Conseiller Médiateur Numérique ,

J'accompagne tout type de public et met en œuvre des actions de médiation à destination des utilisateurs pour favoriser leur autonomie avec les pratiques, les technologies, les usages et les services numériques.

J'accompagne également des entreprises locales et des acteurs territoriaux pour leur développement dans l'économie numérique.



Animatrice Numérique , Pôle Pyramide

Dans le cadre des ateliers « initiation au numérique » , j'accompagne un groupe de 9 personnes retraités.

J'ai pour mission de former le groupe à la gestion de son profil numérique et à la capacité dexécuter des démarches administrative en lignes.



Compétences :

#médiation#accompagner#programme #Numériques #transmettre#missions #partager #connaissances #échanger #Accompagner #formation #public#Epn#sensibilisation#prévention#animer#former



Pour échanger avec moi :

fourremelina@hotmail.fr