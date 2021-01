Je suis titulaire d'un master 2 contentieux judiciaire et à la recherche d'un poste où je pourrai exercer mes compétences.



Mes formations et expériences ont exigé de moi flexibilité, écoute et communication.



Le master m'a permis d'avoir une vision large du droit en faisant à la fois du civil comme du pénal. Je suis organisée et autonome, des qualités que je me suis efforcée à appliquer dans mes travaux de recherche.