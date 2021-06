Mélissa GALLOU

Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans. Je suis actuellement à la recherche d'un apprentissage dans le cadre d'un BTS Négociation et digitalisation de la relation client, pour une durée de 12 mois afin d'effectuer ma deuxième année au sein d'une entreprise dynamique dans le but d'approfondir mes compétences et d'en acquérir de nouvelles.

Au cours de mes diverses expériences, j'ai acquis une capacité d'analyse et un bon sens de l'organisation. Étant fortement motivée, je suis prête à relever de nouveaux défis.