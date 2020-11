Melissa MELISSA MEROT (MEROT)

Raconter, informer, expliquer, vulgariser, valoriser... Autant de verbes qui définissent ce qui me plaît tant dans la rédaction.



Curieuse de nature avec une perpétuelle soif d'apprendre, mon expérience en tant que Chargée de communication spécialisée en rédactionnel, chez des acteurs reconnus du secteur privé et public, m’a permis de développer un esprit de synthèse et d’exercer ma créativité au service de différentes problématiques de communication.



Outre le sens des responsabilités, j’y ai acquis compétences en pilotage de projets de communication interne et externe, pour des supports aussi bien print que web.

Travailler au contact de différents interlocuteurs internes (direction, collaborateurs, réseau) et externes (agences, imprimeurs, prestataires extérieurs, etc.) m'a par ailleurs permis d'accroître un sens du relationnel indispensable à la réalisation des projets.



Je serais donc heureuse de mettre aujourd'hui à profit ces compétences à votre service :-).



Mes compétences :

Rédaction

Web

Print

Communication commerciale

Communication institutionnelle

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Gestion des stocks

Stratégie éditoriale

CMS

Evénementiel

Communication externe

Communication interne

PAO

SEO