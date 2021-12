Au cours d'un cursus universitaire en droit, je me suis spécialisée dans les collectivités territoriales. Lors de mes expériences professionnelles, j'ai pu développer ces compétences au quotidien et ainsi appréhender l'aspect pragmatique des problématiques locales.

Aujourd'hui, au sein du SMTC-Tisséo, j'enrichis mes connaissances dans le domaine des marchés publics et des

transports.



Mes compétences :

Logiciel Marco

Veille juridique

Droit des marchés publics

Droit public