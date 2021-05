Mélissa TANO

Titulaire d'un Master 2 Sécurité, Qualité, Hygiène et Environnement, mon objectif est de m'épanouir dans le domaine de la santé et la sécurité au travail.



Je dispose de compétences en analyse et en prévention des risques, analyse de retours d'expériences, ou encore en mise en place d'un système de management intégré. Ma formation et mes expériences me permettent d'aborder tous types de risques : chimiques, physiques, psycho-sociaux, ...



Je suis dynamique, ambitieuse, rigoureuse et autonome.



Mes compétences :

Developpement et production de pétrole et gaz

Analyse de risque

Gestion de projet

OHSAS 18001

Forage pétrole et gaz

Norme ISO 14001

Réglementation ICPE

Norme ISO 9001