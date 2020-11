Mélodie PIIRAI

Ma formation en sciences des matériaux m’a permis de consolider mes connaissances en termes de traitements de surfaces, d’élaboration, de caractérisation, d’analyse et de contrôle des matériaux. Je suis très attirée par l’activité en laboratoire, les expérimentations et l’innovation. En plus de mes compétences théoriques, je suis une personne organisée, autonome, dotée d’une bonne capacité d’adaptation, d’une force de proposition et d’un bon relationnel.



Mes compétences :

Contrôle non destructif

Béton

Analyse physico chimique des matériaux

Traitements de surface

Résistances des matériaux