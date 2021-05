Melvin RAVITON

Sept. 2019 - Février 2021

Technicien de Maintenance Bureautique | Radio France

Paris 75016 (alternance)

Configuration & installation poste de travail

Utilisation de l'outil SSCM

Utilisation de l'outil Webexploit

Utilisation de l'outil AGM

Aout 2019

Agent d'Accueil | Direction de la Jeunesse et des Sports

Paris 75018 (saisonnier)

Accueil et information du public

Juin 2017 & Juillet 2019

Agent Contractuel | Centres des Finances Publiques

Épinay-sur-Seine (saisonnier)

Février 2019/Mars 2019

Technicien en Informatique | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture

Paris 75019 (stage)

Classement de dossiers

Configuration et réparation de PC/MAC

Installation d'antivirus

Création de GPO (Group Policy Object)

Juillet 2017 & Aout 2018

Agent d'Accueil | Mairie du 18ème

Paris 75018 (saisonnier)

Accueil et information du public

Délivrance d'actes de naissance

Mars 2018

Assistant Informaticien | Mairie du 18ème

Paris 75018 (stage)

Installation de PC en salles de réunion

Configuration et réparation de PC/MAC

Accueil et information du public