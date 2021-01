Menad ADJAOUD

Ingénieur de formation et titulaire de 10 ans d'expérience professionnelle en industries pharmaceutique, biotechnologique et agroalimentaire.



Compétences techniques :

- Management de la maintenance : Planification, ordonnancement, suivi de lexécution des interventions, études de fiabilité...

- Expertise en maintenance et exploitation des clean et Black utilities : HVAC , Pure steam, air comprimé, EPPI, WFI, EPU, PW...

- Études Sûreté de Fonctionnement SDF : AMDEC, Arbres de défaillances,arbres des causes,

- Mise en place des indicateurs de performance KPI et cartographie de la valeur ajoutée.

- Risques industriels : analyse des risques, mise à jour du document unique

- Normes qualités : BPF, GMP, ISO 9000, ISO14000, MASE, OHSAS 18001, ISO 50001

- Gestion non conformités / danomalies : CAPA, 5M, matrice 8D, Arbres des causes, 5P

- Rédaction des documents qualité : procédures, instructions, SOP, WIKI

- Participation à la mise en place de nouveaux systèmes documentaires qualités.

- Gestion des ateliers de production : gestion de personnel, Performances industrielles KPI, gestion de stock.



Informatique :

- Systèmes dexploitation : Windows

- Logiciels Bureautiques : Word, Excel, Powerpoint,

- Systèmes de Communication : Outlook, Gmail, SharePoint

- Logiciels Spécifiques :

o gestion des documents qualité : Ennov, DOX, QAchange, SAP, Track-Wise.

o GMAO : Carl, SAP, Optima, Archibus FM

o GPAO : Logitrack WMS

o CAO : SolidWorks, Autocad



Mes compétences :

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion du risque

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Gestion des mises en production

Mise à jour des documents uniques

Bonnes pratiques dhygiènes et suivi de lapplicat

Méthodes de production du lait UHT Ultra Hautes Te

Microsoft Office, Matlab, Delphi, Pascal, Solid-Wo

Energies renouvellables, Développement durable

Thermique Énergétique

Électricité industrielle

Mise à jour des documents uniques dévaluation des

Chasse de tête

Ressources humaines