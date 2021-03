Mercier SARAH

Après trois années passées à étudier à lécole Emile Cohl (Lyon), jobtiens mon diplôme en 1997, option Infographie/Multimédia. Je me forme ensuite pendant un an à la 3D, toujours au sein de lécole Emile Cohl.



Dés la fin de mes études, jintègre léquipe dun studio de jeux vidéo lyonnais qui développe avant tout des jeux axés jeunesse (Kirikou et la sorcière, La Panthère Rose, Astérix et Obélix, Athur et les Minimoys,... ).



En parallèle, je continue à dessiner pour le plaisir (illustrations pour des connaissances, dessins d'après modèle vivant).





En 2009, changement de vie. Je quitte Lyon pour minstaller près de Pézenas (Hérault).



Grâce à cette mise au vert, je retrouve mes envies dantan et je me lance en tant quillustratrice.





En 2015 sort lalbum Dansez Vieux Géants aux Éditions UTOPIQUE, texte de Gérard MONCOMBLE.



https://utopique.fr/il-etait-une-voix/45-dansez-vieux-geants--9791091081160.html



Jai plus récemment collaboré avec les Éditions RETZ





Curieuse et touche à tout de nature, jaime mixer les techniques, en gardant pour objectif principal : donner du sens à mes images.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet à illustrer...



A bientôt !





Sarah



Pour voir mon portfolio : https://sarah-mercier.ultra-book.com/



Pour me contacter : 06 15 77 58 70 ou sarmercier@gmail.com