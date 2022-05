Mery Stéphane MONGO

Bonjour à vous, je suis un jeune camerounais du nom de MONGO MERY TEPHANE Je suis Technicien supérieur en Génie Industriel et Maintenance. Je suis depuis 2007 diplômé de l’Institut Universitaire de Technologie de Douala Cameroun, je suis un jeune Perspicace, dynamique, de Bonne moralité, Bonne présentation

créatif, et innovateur. j'ai un grand esprit relationnel cultivé dans de multiples projets.

je sais être une proposition convaincante me permettant d’atteindre les objectifs de sécurité fixés pour l'arrivée avec zéro accident et zéro défaillance

Je vous souhaite une excellente consultation de la suite.





Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion des stocks

mon expérience

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Project

Job Hazard Analysis

Preparation of JSA and PTW.

Health and Safety

Hazard Analysis

Field Personnel Training

health and safety training

implementation of HSE policies and procedures

Safety Supervision