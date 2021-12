Artisan peintre en décors, je réalise des décors originaux, sur-mesure et entièrement réalisés à la main sur des supports variés : mur, bois, contreplaqué, métal, verre, toile.

Je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux décorateurs, designers et architectes dintérieurs.

N'hésitez pas à me contacter pour toutes vos demandes qui seront étudiées et personnalisées selon vos envies (réalisation de maquettes, échantillons, nuanciers).

https://meryamzaoui.com/