Messan GBADOE

Bonjour,



Je suis Consultant en Management au sein du cabinet CRECI.



Toute notre approche repose sur la réhabilitation de la notion de plaisir.

Plus précisément, sur le lien de causalité entre le plaisir et la performance.



Force est de constater, en effet, que les performances qui s'obtiennent dans le stress, la souffrance ou l'angoisse ne sont qu'éphémères.



Et ces démarches contre-productives présentent toujours un coût humain que l'entreprise ne tarde pas à devoir payer (absentéisme, baisse de productivité, stress, préjudices physiques ou psychologiques…).



L'enjeu du management est alors d'admettre que le plaisir des collaborateurs est un capital vital à entretenir et à développer, surtout lorsque l'environnement se fait plus exigeant et les résultats plus difficiles à atteindre.



Nos métiers sont : l'audit de motivation/stress , le conseil, la formation et le coaching.



Nous accompagnons les entreprises dans tous les secteurs d'activité.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec le CRECI.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Conduite du changement

Consultant

Motivation

Communication

GRH

Management

Coaching

Formation

Animation de formations