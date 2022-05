Metin SAHIN

WWW.IMPERICREACIO.COM

METIN@IMPERICREACIO.COM

METINDECO@YAHOO.FR

TEL PRO/ + 33 0789615156 FR

TEL PRO /+974 66493824 QR





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

JUIN 2004 - AOUT 2008

JAULIN - sous traitance

- Tapisserie, menuiserie

- organisation d’événements

- concert , mariage, congrès, stands



septembre 2008 - janvier 2010

Capelle et delforge - sous traitance

- Tapisserie, menuiserie

- organisation d’événements

- concert , mariage, congrès, stands



février 2010 - janvier 2011

Labbé décoration- sous traitant

- Tapisserie, menuiserie

- organisation d’événements

- concert , mariage, congrès, stands



janvier 2011 - juin 2011

Le décor français - sous traitant

- Tapisserie, menuiserie

- organisation d’événements

- concert , mariage, congrès, stands



septembre 2011- Aout 2012

Pacha deco - gérant société

- Tapisserie, menuiserie

- organisation d’événements

- concert , mariage, congrès, stands

- Travaillant pour Auditoire, filmaster



aout 2012 à maintenant

QSTEP DECO - gérant associé société QATAR



- Tapisserie, menuiserie, décoration

- organisation d’événements, luxe

- concert , mariage, congrès, stands, défilés de mode, événement sportif et caritatif

- Travaillant pour Auditoire, filmaster, Wrg, Agence public

Societé a Doha au Qatar



Manager IMPERI CREACIO 2014

Andorre, principauté

Organisation d'évenement de luxe

concert , mariage, congrès, stands, défilés de mode, événement sportif et caritatif

client: Mercedes, Rolex, Puma, Nike, Chopard, Balenciaga…..









Ecole / Université



- Brevet des collèges, Albert camus RIS ORANGIS

- BEP comptabilité, Bac pro comptabilité , Pierre mandes france RIS ORANGIS

- Universite porte Dauphine , Paris



LANGUES ET INFORMATIQUE

Francais, turc, Anglais, Arabe littéraire .





Informatique

Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint



CENTRES D'INTERET

Lecture , voyage , cinema.



Sport

Foot 2 eme division de 1994 à 1997.

Boxe Francaise.





Parce que le temps ne sont pas les approximations et que personne ne peut maintenant répondre à la multiplicité de l'offre , et laisser la place aux approximations se permettre de manquer la cible !



Dans ce contexte , il est impératif d'ingéniosité , de précision et de professionnalisme pour assurer le succès de vos événements.



C'est dans ce contexte que IMPERI creació choisi d'exister .



Notre équipe n'est pas nouveau sur le marché . Il est le résultat d'une alliance entre rigueur professionnelle et percutante qui ont choisi de mettre leurs compétences ensemble pour mieux vous servir et apporter des réponses personnalisées à toutes vos attentes .





Mes compétences :

Gestion de projet

MENUISERIE

Décoration

TAPISSERIE HAUT DE GAMME

Gestion de la relation client