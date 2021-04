Meurisse SABRINA

Mes 10 ans d’expérience professionnelle et mes compétences m'ont permis d'évoluer sur un poste de gestion, administration tout en continuant à exercer le métier de la vente (La passion du client )

Assidu et consciencieuse dans mon travail, j'ai un véritable sens de l'organisation.



DOMAINES DE COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS



ACTIVITÉS

Piloter les indicateurs de gestion

Garantir la bonne application des procédures attachées aux flux marchandises et flux financiers

Organiser l’architecture de son secteur en anticipant le flux clientèle et en garantissant le service au client

Garantir l’animation et le développement des compétences de mon équipe

En annexe :

Prise en charge de la caisse

Gestion des stocks et des décotés

Analyse du grand livre, Reporting Hebdomadaire

Analyse du CA ,marge , et stock

saisie financement client ,

saisie carte grise

assurer une réception marchandise

Effectuer les retours fournisseurs

Epurer les stocks (préparation des soldes)

Mise en rayon

Animer un plan de vente



COMPÉTENCES

Formatrice Pare brise

Transmettre mon savoir faire et mon savoir être

Formation prise en charge client (face à face /téléphonique)

Renseigner les clients

Etablir des devis

Faire de la vente additionnelle

Faire des inventaires





EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Du 2 janvier 2018 à ce jour vendeuse de pièces automobile de réemploi à careco

du 15/01/2008 au 29 décembre 2017 Coordinatrice Gestion et Commerce (agent de maitrise depuis oct 2014) à norauto

du29/10/2007 au 13/01/08 Employée libre service a l'Incroyable

du 01/10/07 au 20/10/2007 Hôtesse de caisse a bricot depot Liévin

du 18/06/07 au 01/09/2007 CDD Norauto Liévin

du26/06/2006 au 26/08/2006 CDD Norauto Liévin

2006-2007 Stage d'application a Norauto Liévin

2003-2005 emplois saisonniers en tant qu'animatrice BAFA a Liévin



DIPLOMES

2006-2007 Obtention du BTS NRC (négociation ,relation , client)

2004-2005 Obtention du BAC STT ACC (action, communication , commercial)

2002-2003 Obtention du BAFA



Mes compétences :

Perseverente

Gestionnaire

Manager de terrain

Passion du client

Plaisir du commerce

Capacite d'organisation et d'annalyse