Mhamed AMANIS

Expert confirmé et certifié dans les métiers de la maintenance et après-vente automobile aux normes des constructeurs.





DOMAINES DE COMPÉTENCES MANAGÉRIALES :



Pilotage de plusieurs activités après-vente automobile : ateliers de maintenance, de carrosserie-peinture, magasins de pièces de rechange et d'accessoires.

Garantit la qualité des réparations, dans le respect des normes des constructeurs et pour une meilleure satisfaction des clients.

Optimise les performances de celui-ci afin d'atteindre ses objectifs commerciaux et financiers (CA, marges, stocks, RI, etc.). En ce sens, anime et accompagne les équipes au quotidien, avec l'objectif constant de la faire monter en compétences et de la faire adhérer aux valeurs de l'enseigne.

Mise en place d'opérations commerciales spécifiques, organise et développe l'activité du centre dans le respect des politiques et procédures du Groupe.

Ambassadeur de la société sur mon territoire, Agit dans le respect des valeurs fondatrices de l'entreprise : la satisfaction clients, le dynamisme économique, la valorisation des Collaborateurs et l'engagement environnemental & sociétal.



Gestion de service :

-Etablissement et suivi du budget du service.

Management d’équipe (recrute, forme et développe les compétences des membres de l’équipe)

Assure la formation continue des équipes en lien avec les constructeurs par l'élaboration et le suivi d'un plan de formation individuel et annuel.

Définis, met en place et anime la qualité de service (performance du service, taux de satisfaction client, qualité de « service client » …)

Gestion de flux :

Analyse le potentiel du marché « Service » sur mon territoire,

Analyse, anticipe et optimise les flux de marchandises (PR)

Gère les commandes, les approvisionnements fournisseurs, les stocks et les livraisons.



Développement commercial :

Fait appliquer et anime la politique commerciale du groupe sur mon territoire.

Développe le CA de l’activité « PR » et « services » par l’animation des succursales et le développement du portefeuille client existant.

Analyse les chiffres de vente (suivi des performances de l'Atelier, remontée des chiffres clés), et propose les actions d'animation et de développement des ventes (opérations promotionnelles, opérations forfaitaires).

Répond aux appels d’offres des entreprises et administration.

Gère les litiges.

Benchmark du marché sur mon territoire.



Expérience confirmée en gestion financière de projets SAV Automobile.

Expertise dans le management d’équipe d’ingénieurs de projets techniques et SAV Automobile.

Esprit d’entrepreneur / intelligence relationnelle - orienté « clients »



Mes compétences :

Management de projet

Mécanique générale

Management d'équipe

Marketing stratégique

Gestion de projet

Service après-vente automobile

Électronique automobile

Maintenance automobile

Diagnostic Technique Automobile

Reprogrammation Moteur ( chiptuning ) - Autos - Mo

Service Relation Client, Automobiles

Gestion du stock pièces détachées

Commerciale grands comptes

Customer Services

Automobile

SAP Customer Relationship Management

Négoce

Vente

Encadrement

Marketing

Relations publiques

Auditeur

Négociation

Relation clientèle

Informatique

Ressources humaines

Asterisk

Gestion des Risques

Actuariat

Private Equity

autonome

rigueur

sens de l'organisation

Fiscalité

Contrôle de gestion

Coaching

Programmation neuro-linguistique

Organisation

Marketing opérationnel

Trade marketing

Communication

Communication événementielle

Evénementiel

Business development

Stratégie commerciale

Transport maritime

Coaching commercial

Coaching individuel

Logistique

Logistique internationale

Achats

SAP (SAER / PHF) module achat