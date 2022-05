Mhiri YOUSSEF

Pragmatique, persévérant et créatif j’aime relever les challenges. Je suis doté d’une personnalité caméléon, je ne crains pas de m’adapter à un nouvel environnement. Grâce à mes nombreuses expériences dans le milieu associatif, j’ai appris à m’intégrer facilement dans un groupe de travail ou d’études. Les deux ans d’études préparatoires étaient pour moi une expérience enrichissante sur le plan intellectuel et également sur le plan humain. Ils m’ont permis avant tout de développer une grande rigueur dans le travail et une capacité à apprendre vite et efficacement de nouvelles informations. Conscient de l’importance des langues étrangères pour un profil d’ingénieur complet, j’ai essayé de me perfectionner au mieux en anglais et en français. Poussé par l’envie d’apprendre plus de langues, j’ai lancé un club d’échange linguistique et culturel dans ma communauté « polyglot club Sousse ». Pour moi ma devise restera toujours "impossible is nothing" !



Mes compétences :

Mécatronique

Adobe

Solidworks

Catia

Matlab

AutoCAD

Java

Abaqus

Arena

C Programming Language

Step7

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Ubuntu

Norme ISO 9001

Management

C++

Gestion de projet

Lean Six Sigma