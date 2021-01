Mia LLARSON (MIALY)

1- RECYCLAGE DE VOS DIFFÉRENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION (bâche, roll-up, kakémonos, calicots, etc.) EN SACS & ACCESSOIRES.



La destruction de vos supports de communication n'est pas très judicieuse à l'heure actuelle, alors nous vous proposons de transformer ces derniers en sacs et accessoires.



Grâce à cette opération de recyclage, votre communication s'offre une seconde vie mais surtout vous parlerez de vous par votre démarche environnementale (RSE) exceptionnelle !



Mixer le cadeau publicitaire avec l'outil marketing fortement identifiant et faites le buzz en offrant à vos clients, prospects ou interlocuteurs vos sacs en bâches recyclées car c'est la meilleure preuve de votre ouverture et de votre volonté de partage de votre démarche responsable.





2- Bonjour à vous,



Je suis une freelance qui est spécialisée dans l’Assistanat à Distance : Assistante Administrative, Assistante Gestion Locative Immobilier, Community Manager.

A cet effet, je me tiens à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de me confier.

NB : Je ne fais pas d'appels téléphoniques, ni de centre d'appels

Je ne travaille pas le soir ni le weekend



Mes compétences :

Management

Formation

Gestion immobilière

Communication

Ressources humaines

Gestion administrative

Dactylographie

Microsoft Office

Traitement de données

Community management

Infographie

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion budgétaire

Comptabilité financière

Gestion de projet