Michael Firas ADLER (HELIOGABALE DE HEMEZE DIT MICHAEL F ADLER )

De son vrai nom Heliogabale Firas de Hemeze, Michael Firas ADLER est né à Rabat en 1986 dun père syro-allemand et dune maman marocaine. Il arrive en France à lâge de 5 ans ou sa famille sinstalle à Aix en Provence. Dune maman pharmacienne et dun papa Médecin endocrinologue, Il est diplômé de luniversité de Provence ( Licence en Lettres Modernes Arts et Sciences Humaines) puis obtient un MFA ( Master of Fine Arts) au Hunter Collège de New-York, en enseignant à mi temps à NYU lHistoire de lArt et anime des Ateliers dArts plastiques ( après une formation de deux ans aux beaux arts de paris. Avec plusieurs expositions à son actif en Provence, à Paris ( Arthur Andersen Mécénat, A la galerie New cancan de Belleville et a la Pyramide du Louvre ) puis à Bangkok dans le cadre dun échange Franco-Maroco-Thailandais sur le thème « SharePlay ». Après avoir enseigner le français FLE a France Terre dAsile et occupé le poste dAssistant RH au Bon Marche Rive Gauche il est actuellement JRI ( Journaliste Reporter dimagés) a RFI au sein de la Maison de Radio France. Activités extra professionnelles, caritatives et Associatives : membre du Réseau Anna Lindt présidée par Monsieur Andre AZOULAY Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc pour la promotion et lentraide mutuelle des jeunes journalistes Pole Afrique et Moyen Orient, membre de la LIJJ ( ligue internationale des jeunes journalistes), bénévole volontaire au sein du réseau communautaire EZRA daccompagnement et danimation pour les personnes âgées et isolées, co-fondateur du collectif KELMA de lobbying pour la protection et lémancipation des communautés LGBTQ originaires dAfrique du Nord.